هنأه بيوم ميلاده وناقش معه عدة ملفات... نتنياهو يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وكتب على صفحته الرسمية على "تويتر": "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه قضايا أمنية إقليمية و(العدوان الإيراني) والأوضاع في سوريا".

وتابع: "كما بحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وكتب في تدوينة أخرى: "قدم رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد ميلاده الذي يصادف اليوم".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه قضايا أمنية إقليمية والعدوان الإيراني والأوضاع في سوريا.



كما بحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا. pic.twitter.com/rbPIINxSiD — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 7, 2020

ويشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويبلغ عمره 68 سنة.

وولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1952، في مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حاليا).

هذا وقدم رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بوتين اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد ميلاده الذي يصادف اليوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 7, 2020

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.