مسدس روسي جديد يبصر الضوء قريبا

كشف مسؤول إعلامي في معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة، وهي إحدى مؤسسات صناعة الدفاع الروسية، لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن علماء المعهد بصدد إبداع مسدس جديد، ذاتي التعمير.

وقد حدد مصممو الأسلحة مهمتهم في إنشاء المسدس الذي يجب أن تكون مكوّناته الأساسية هي مكونات مسدسي "إر غي120" و"إر غي120-1" الرياضيين، أي أنهم يخصصون بدعتهم المنتظرة لأغراض التدريب.

وسيحمل المسدس المزمع تصنيعه اسم "ماركر". ويمكن أن يشبه المسدس الجديد السلاح القتالي، ولكن تخصصه الأساسي تدريب الراغبين على استخدام السلاح الناري. ومن أجل إبراز تخصصه سيكون لون الماسورة والترباس فاقعا.

وسيتميز مسدس "ماركر" بالبساطة والمتانة. ولن يقل مداه عن 10 أمتار، وبإمكانه إطلاق 2000 طلقة.

وأكد رئيس قسم أبحاث الأسلحة النارية، روسلان سيدياكين، أن تصميم المسدس الجديد لا يسمح بإطلاق أعيرة قتالية ولا إطلاق النار في حال حدوث حالة طارئة مثل سقوط المسدس أو اشتعال الطلقة بسبب سخونة السلاح أثناء الرماية.