الرئاسة الإيرانية: قضية ناغورني قره باغ لن تحل بالحرب

أكد محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، أن قضية ناغورني قره باغ لن تحل بالحرب ويجب الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان وأرمينيا.

طهران - سبوتنيك. وقال واعظي، على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "قضية ناغورني قره باغ لن تحل بالحرب ويجب الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان وأرمينيا، ويجب إنهاء الاحتلال الموجود"، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تحدّث بوضوح مع المسؤولين في البلدين حول هذا الموضوع.

وأضاف رئيس مكتب الرئيس الإيراني: "من المتوقع أن يجري الرئيس حسن روحاني محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الموضوع"، موضحا أن "البعض يحاول استغلال قضية الحرب الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان في الداخل الإيراني لخلق خلافات بين الأرمن والأذريين في إيران".

وتابع: "يجب أن نكون حريصين على ألا تؤثر الشؤون الخارجية على التماسك الداخلي".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد رفض بلاده أي نوع من نقل الإرهابيين من سوريا إلى الحدود الإيرانية - الأذربيجانية، وذلك بعد توالي أنباء عن نقل تركيا الجماعات الإرهابية من سوريا إلى أذربيجان.

وقال روحاني في اجتماع الحكومة، اليوم: "إيران لن تسمح للجماعات الإرهابية بالاقتراب من حدودها، ونقل عدد من الإرهابيين من سوريا ومناطق أخرى إلى قرب الحدود الإيرانية أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لطهران"، مشددا على حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا عبر المفاوضات.

هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.