رئيس الوزراء الأرميني يكشف عن إمكانية اعتراف أرمينيا بجمهورية قره باغ

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان إن أرمينيا ستعترف بجمهورية قره باغ إذا أظهر التحليل أن ذلك سيساعد في حل النزاع المسلح، وإلا فإنها ستمتنع عن التصويت.

وقال باشينيان في مقابلة مع القناة الأولى اليوم الأربعاء:

"إذا أدى تحليلنا إلى حقيقة أنه يساعد قرة باغ وحل المشكلة، فسنتخذ مثل هذه الخطوة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف نمتنع".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.