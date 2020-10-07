لقاح إيراني للإنفلونزا بداية من العام المقبل

أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيراني محمد رضا شانه ساز، توزيع لقاح الإنفلونزا الإيراني في السوق اعتبارا من العام المقبل.

وأكد شانه ساز أن المعدات الطبية والأدوية الأجنبية تستورد بصعوبة شديدة بسبب العراقيل التي وضعها "العدو"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

ولفت رئيس إدارة الغذاء والدواء إلى أن 97% من الأدوية المطلوبة يتم إنتاجها محليا، وأن الهدف هو إنتاج لقاح للإنفونزا في البلاد بحلول العام المقبل.

وأشار شانه ساز إلى أنه كان من المقرر إطلاق اللقاح هذا العام لكن ظروف الحظر منعت وصول بعض المواد الخام.