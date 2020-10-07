طهران: لا إصابات جراء سقوط صواريخ حربية على المنطقة الحدودية بسبب نزاع قره باغ

قال نائب محافظ أردبيل، شمال غربي إيران، للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بهروز ندائي، إن سقوط صواريخ وقذائف هاون على المناطق الحدودية للمحافظة بسبب نزاع جمهورية أذربيجان وأرمينيا لم يتسبب في وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأضاف ندائي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا":

تم توجيه التحذيرات اللازمة لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بشأن سقوط صواريخ وقذائف هاون على الأراضي الإيرانية وتم النظر في التدابير اللازمة في هذا الصدد.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد رفض بلاده أي نوع من نقل الإرهابيين من سوريا إلى الحدود الإيرانية - الأذربيجانية، وذلك بعد توالي أنباء عن نقل تركيا الجماعات الإرهابية من سوريا إلى أذربيجان.

وقال روحاني في اجتماع الحكومة، اليوم: "إيران لن تسمح للجماعات الإرهابية بالاقتراب من حدودها، ونقل عدد من الإرهابيين من سوريا ومناطق أخرى إلى قرب الحدود الإيرانية أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لطهران"، مشددا على حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا عبر المفاوضات.