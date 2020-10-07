البرلمان التركي يمدد إذن استخدام القوات في سوريا والعراق لمدة عام

وأظهرت نتائج التصويت أن البرلمان التركي مدد، في جلسة يوم الأربعاء، الإذن باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة عام.

وبحسب قرار البرلمان التركي، تم تمديد تفويض استخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021.

يشار إلى أن هي المرة السادسة التي يوافق فيها البرلمان على تمديد نشاط القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي أعطى الإذن باستخدام القوات المسلحة في الخارج في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكان التفويض ساري المفعول لمدة عام، تم بعده بموجب قرارات مجلس النواب في 2015-2019 تمديده لسنة أخرى.