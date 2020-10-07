كورونا يخالف ترامب... حصيلة وفيات "كوفيد-19" تتجاوز إجمالي ضحايا آخر 5 مواسم للإنفلونزا

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، قتل فيروس كورونا ما يزيد عن 210 ألف شخص في الولايات المتحدة خلال ثمانية أشهر، متسببا في أكثر من 867 حالة وفاة يومية في المتوسط، منذ الإعلان عن أول حالة وفاة في السادس من فبراير/شباط.

وأوضح التقرير أن نحو 178 ألف شخص توفوا على مدار خمسة مواسم من الإنفلونزا التي تمتد من عام 2015 وحتى عام 2020، لتتجاوز حصيلة وفيات كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية عدد وفيات الإنفلونزا في 5 سنوات.

وتسببت الأنفلونزا خلال الموسم الأخير، في وفاة 22 ألف شخص، بمتوسط 91 حالة وفاة يومية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قلل من خطورة جائحة "كوفيد - 19"، قائلا إن "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، رغم توفر اللقاح. تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا كما سنتعلم التعايش مع كوفيد، الذي يكون أقل فتكا بكثير".

وشددت التقارير الطبية والبيانات الرسمية على أن عدد وفيات الأنفلونزا الموسمية سنويا، لا يصل حتى إلى نصف الرقم الذي روج له ترامب.