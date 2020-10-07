طريقة ساخرة لمكافحة كورونا... فيديو

تدعو كل دول العالم مواطنيها إلى اتباع الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ورغم تشابه بعض الإجراءات مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي في كل الدول، إلا أن الإجراءات الخاصة بتطبيق التباعد الاجتماعي تختلف من دولة إلى أخرى.

ففي كمبوديا استخدم بعض المواطنيين طريقة فريدة لتحقيق التباعد الاجتماعي لكنها مثيرة للسخرية في نفس الوقت.

Cambodians have a unique way of keeping #Covid19 at bay: making scarecrows. pic.twitter.com/vTeScHwTdX — SCMP News (@SCMPNews) October 7, 2020

وتعتمد تلك الطريقة على استخدام فزاعة "خيال المآتة" الذي يتم وضعه في بعض الأماكن لإخافة الناس، وهي عبارة عن دمية مصنوعة من القش على شكل إنسان.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض صور "خيال المآتة" التي يتم استخدامها في كمبوديا لمكافحة كورونا.

وتقول الصحيفة إن تلك الأشكال التي يطلق عليها "تينغ مونغ" يتم استخدامها من قبل الكمبوديين الذين يعتقدون أنها يمكن أن تساعد في حمايتهم من الأمراض.