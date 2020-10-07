توقعات صادمة... العالم يضيف عشرات الملايين من "الفقراء الجدد" خلال أشهر

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من عشرات ملايين الأشخاص قد يقعون في براثن الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021، نتيجة الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف البنك في تقرير: "من المقدر أن تدفع جائحة كوفيد-19 ما يتراوح بين 88 مليونا إلى 115 مليون شخص إلى الفقر المدقع هذا العام، مع ارتفاع العدد الإجمالي إلى ما يصل إلى 150 مليونا بحلول عام 2021، اعتمادا على شدة الانكماش الاقتصادي".

وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أن نحو 82% ممن يسمون "بالفقراء الجدد" سيكونون في البلدان المتوسطة الدخل التي لديها بالفعل معدلات فقر مرتفعة.

من جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا خلال جائحة فيروس كورونا، لكنه يواجه مسارا صعوديا حادا نحو التعافي الكامل.

وتابعت: "الاقتصاد العالمي يعود من أعماق الأزمة. لكن هذه الكارثة لم تنته بعد، وتواجه جميع البلدان الآن ما يمكن تسميته (الصعود الطويل) وهو صعود صعب سيكون طويلا وغير منتظم وغير مؤكد، وعرضة للانتكاسات".

فيما قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج البريطانية، إن تعافي الاقتصاد العالمي من جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا اتخذ مسارات مختلفة في العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "أون"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسار التعافي الاقتصادي يتسم بالاعتدال وليس الاستمرارية في التعافي، مشددا على أن هذا في حد ذاته مشكلة، لكنه أكد أن بقاعا أخرى في العالم مثل الصين ودول نامية مثل مصر تؤدي بشكل أفضل.