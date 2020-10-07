إسرائيل... مريض كورونا يفارق الحياة تحت أنظار وزير

وبحسب قناة "إسرائيل ناشيونال نيوز"، المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه فارق الحياة في مركز "زيف" الطبي في مدينة صفد، بالتزامن مع زيارة هندل إليه.

ووصف الوزير الأمر بالـ"مروع"، مشددا على ضرورة وضع حد لنظريات المؤامرة والمواقف السياسية المحيطة بجائحة كورونا

وقال هندل: "كل وفاة بمثابة فقدان عالم كامل".

وفرضت الحكومة الإسرائيلية للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، إغلاقا شاملا في محاولة للحد من انتشار الوباء، بعد أن تفشى بمستويات غير مسبوقة.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 277 ألفا، و1797 حالة وفاة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 1237 جنديا.