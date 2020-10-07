أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر واشنطن من التدخل في شؤون بيلاروسيا الداخلية.

موسكو - سبوتنيك . وقال أنطونوف، على أثير قناة "روسيا 1": "لقد فوجئت بتحذير الأمريكيين من ألا نتدخل في شؤون بيلاروس يا. أنا من طرفي قلت أيضاً لهم دعونا نعطي الشعب البيلاروسي فرصة ليقرر بنفسه ماذا يفعل، مع من يعيش، كيف يتصرف، كيف يعالج الوضع".

وتابع أنطونوف: "لقد حذرت أيضاً زملاءنا من النشاط الزائد إزاء الأحداث التي جرت في بيلاروس".

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً، في تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات على ثمانية مسؤولين بيلاروس، بينهم عدد من المسؤولين الأمنيين.

ومن الجدير بذكره أن بيلاروسيا تشهد احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.