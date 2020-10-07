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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بديه أثناء توجهه إلى مروحية مارين وان للتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد أن ثبتت إصابته بمرض فيروس كورونا

    البيت الأبيض: أعراض كورونا اختفت من ترامب منذ 24 ساعة

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

    وقال كونلي في مذكرة جديدة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي إنه "خالٍ من الأعراض لأكثر من 24 ساعة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

    ستيفن ميلر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Evan Vucci
    إصابة مستشار مقرب من ترامب بفيروس كورونا

    وأوضح كونلي أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".

    وأضاف كونلي أن اختبارات ترامب "أظهرت مستويات يمكن اكتشافها من الأجسام المضادة من الغلوبين المناعي ضد SARS-CoV-2  من المعامل التي تم سحبها يوم الاثنين".

    ولم يتحدث كونلي إلى الصحفيين منذ يوم الاثنين، وهو يوم خروج ترامب من مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ميريلاند، الذي نُقل إليه الجمعة الماضي، بعد إعلان إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

    ولكن كونلي كشف في بيان، الثلاثاء، أن ترامب في حالة جيدة للغاية، ولم تظهر عليه أي أعراض لـ"كوفيد-19"، وذلك بعد يوم من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى.

    وذكر أن فريقا من الأطباء التقى بالرئيس، صباح الثلاثاء، موضحا أن الليلة الأولى للرئيس في المنزل كانت مريحة لم تظهر عليه أية أعراض للفيروس.

    ترامب يتحدث عن انفجار مرفأ بيروت خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد إطلاق نار خارج البيت الأبيض 10 أغسطس آب
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    طبيبة أمريكية: ترامب في خطر والأمر "مقلق للغاية"... فيديو

    وفي اليوم ذاته، كتب ترامب على حسابه بـ"تويتر"، أنه في حالة صحية ممتازة، وأبدى تطلعه للمناظرة الرئاسية الثانية ضد منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن يوم 15 من الشهر الجاري.

    وعقب الإعلان عن إصابة ترامب وقرينته بفيروس كورونا المستجد، أظهرت الفحوص انتقال العدوى أيضا إلى عدد من مساعديه وسياسيين جمهوريين بارزين.

    وبحسب تقرير نشرته هيئة "بي بي سي"، فإن البيت الأبيض تحول إلى بؤرة تفشي لفيروس كورونا بسبب انتهاك عدد من القواعد والإرشادات التي حددتها مراكز السيطرة على الأمراض، وعلى رأسها ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي.

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    طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد
    أول تعليق من طبيب ترامب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد
    الكلمات الدلالية:
    البيت الأبيض, فيروس كورونا, ترامب
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