مصرع 25 مدنيا وسط بوركينا فاسو خلال فرارهم من العنف

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، مقتل 25 مدنيا معظمهم من النازحين الذين فروا من العنف، إثر هجوم في شمال وسط بوركينا فاسو.

وذكر بيان المفوضية أن "25 شخصا قتلوا، جميعهم من الرجال، وأصيب آخر بجروح خطيرة بعدما وقعت قافلة كانت تقل 46 شخصا في كمين نصبته مجموعة مسلحة بالقرب من بيسيلا، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من بلدة كايا".

ونقلت المفوضية عن ناجين، قولهم: "خلال هذا الهجوم، تم فصل الرجال عن المجموعة وإعدامهم، وترك أحدهم لاعتباره ميتا".

وأتم الناجون: "ثم تم الإفراج عن النساء والأطفال بعدما غادرت المجموعة المسلحة المكان".