وزير الطرق الإيراني: أمريكا أعلنت رسميا حربها الاقتصادية ضد بلادنا

قال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، محمد إسلامي، إن العدو أعلن رسميا حربه الاقتصادية ضد بلادنا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن إسلامي أن هدف الأمريكيين من هذه الحرب هو القضاء على الثورة الإيرانية

وأضاف إسلامي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع كبار المسؤولين في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن ظروف الحرب الاقتصادية الراهنة تقتضي على جميع المسؤولين بذل الجهود للحيلولة دون مساس الأعداء الإمكانيات والطاقات الناعمة والصلبة في البلاد.

وأشار إسلامي إلى أن أمريكا تحاول من خلال تدخلاتها المفرطة والمشينة، إعاقة التطوير التجاري في إيران وثنيها عن مواصلة نشاطاتها في إطار المعايير والضوابط الدولية.

وتابع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، محمد إسلامي، أن "النشاطات الصناعية والتجارية في إيران التي تعود بعضها إلى الموانئ، ينبغي أن تتم وفق الظروف الراهنة وبأسلوب يؤدي إلى سلاسة النشاطات والإجراءات ذات الصلة لإفشال مخططات العدو الرامية إلى تقويض علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع العالم".