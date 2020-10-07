إيران: حديث أمريكا حول حقوق الإنسان مزحة التاريخ المرة

انتقد مندوب إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، محمد زارعيان، الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن زارعيان أن "خطاب أمريكا ومواكبيها الذين يؤيدون إجراءاتها القسرية الأحادية بصورة عمياء، حول حقوق الإنسان ، مزحة التاريخ المرة".

واعتبر في كلمته اليوم خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حقوق الإنسان تراثا بشريا مشتركا بدا وتوسع في ظل التعاون القيم بين جميع الحضارات والثقافات في العالم، مشيرا إلى التزام بلاده بحقوق الإنسان، بدعوى أنه له جذور عميقة في حضارة إيران الغنية وتعاليمها الدينية.

واستطرد زارعيان أن إصرار أمريكا على مواصلة وتصعيد سياسة حظرها اللاقانوني عملا لا أخلاقيا ومناقضا للقوانين الدولية، قائلا: "إن هذه السياسة عرّضت للخطر حياة الكثير من الأفراد الذين يكافحون فيروس كورونا في أنحاء العالم".

وتابع مندوب إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، محمد زارعيان، إنه "وعلى النقيض من مزاعم الولايات المتحدة، فإن السلع والخدمات الإنسانية خاضعة لتاثيرات الحظر اللا إنسانية القاسية".