أمريكا تعتزم خفض عدد جنودها في أفغانستان بمقدار النصف خلال أشهر

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده خفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل.

وأضاف أوبراين، خلال كلمة بجامعة نيفادا في لاس فيجاس: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان. وحتى اليوم، يوجد أقل من 5 آلاف جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عزمها خفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 4500 جندي خلال الفترة بين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021. يأتي ذلك بعد توقيع واشنطن وحركة طالبان الأفغانية، في أواخر شباط/ فبراير الماضي، اتفاق سلام بعد أكثر من 18 عاما من الحرب.

ويقضي الاتفاق بين أمريكا وطالبان بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا. ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.