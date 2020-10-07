ترامب: يجب سحب الجنود الأمريكيين المتبقين في أفغانستان بحلول عيد الميلاد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أنه يريد إعادة جميع القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "يجب أن نستعيد العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان بحلول عيد الميلاد".

ويأتي هذا بعد ساعات من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، عن عزم بلاده خفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

وأضاف أوبراين، خلال كلمة بجامعة نيفادا في لاس فيغاس: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان. وحتى اليوم، يوجد أقل من 5 آلاف جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عزمها خفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 4500 جندي خلال الفترة بين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021.

يأتي ذلك بعد توقيع واشنطن وحركة طالبان الأفغانية، في أواخر فبراير/شباط الماضي، اتفاق سلام بعد أكثر من 18 عاما من الحرب.

ويقضي الاتفاق بين أمريكا وطالبان بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.