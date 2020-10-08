مناظرة النائبين... صحة ترامب ومواجهة كورونا تسيطر على حديث هاريس وبنس

بدأت مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيطرت على المناظرة الحديث عن صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا، ومزاعم تهرب ترامب من الضرائب.

هاجمت كامالا هاريس نائبة جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة، ترامب ومرشحه بايدن حيث أكدت أنهم أخفوا معلومات بشأن فيروس كورونا، إلى جانب أن الرئيس لم ينجح في التعامل مع الأزمة إذا ما نظرنا إلى حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حسب قولها.

ورد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بأن الشعب الأمريكي لديه ثقة بقدرة الرئيس ترامب على إدارة أزمة كورونا، وأن هاريس وبايدن يقدمان فرضيات فقط، ويحاولان تقويض الثقة في اللقاح المنتظر.

وبخصوص الحصول على لقاح كورونا، قال بنس إن لقاح سيكون متاحا قبل نهاية العام الجاري. لترد هاريس بأنها مستعدة لأن تكون أول المتلقين إذ وافق الدكتور فاوتشي عليه.

وانتقل الحديث بعد ذلك إلى موضوع مزاعم تهرب الرئيس الأمريكي ترامب الضريبي ودفعه فقط 750 دولارا خلال 10 سنوات، حيث قالت هاريس إن "الرئيس ترامب دفع 750 دولارا فقط كضرائب.. بايدن كان شفافا ونزيها في موضوع الضرائب بينما ترامب مدين لمصلحة الضرائب".

ورد نائب الرئيس بأن الحديث عن تهرب الرئيس ترامب من الضرائب غير صحيح.

وبالنسبة لمسألة الاقتصاد وخلق الوظائف، قالت هاريس، "الاقتصاد الآن في وضع مأساوي ودونالد ترامب دفع بالبلاد إلى كساد أشبه بالكساد الكبير". ليؤكد بنس أن الرئيس ترامب استطاع رفع الأجور بالرغم من الكساد الذي ورثه عن الإدارة السابقة، وخلق مئات الآلاف من الوظائف".

أخذت الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية جانبا من المناظرة حيث أكدت هاريس، أن الرئيس ترامب خسر الحرب التجارية مع الصين، وأن الأمريكيين خسروا آلاف الوظائف بسبب ذلك". وهو ما رد عليه بنس بأن "الصين تتحمل المسؤولية عن فيروس كورونا وتلاعبت مع منظمة الصحة العالمية بالشعب الأمريكي".

وهاجمت هاريس بنس قائلة، "في السياسة الخارجية نقف إلى جانب الأصدقاء، أما ترامب يتقرب إلى الديكتاتوريين ويخون الأصدقاء.. لقد قوض الاتفاق النووي الإيراني وهو ما أثر على سياستنا الخارجية.. الإيرانيون يعملون على بناء ترسانة نووية، لأن ترامب انسحب من الاتفاقية النووية".



يتبع...