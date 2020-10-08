أوبراين: دول أخرى تطبع مع إسرائيل خلال شهرين

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، أنه "على الأقل ثلاث أو أربع دول ستنضم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل خلال الشهرين المقبلين".

واشنطن - سبوتنيك. وقال أوبراين أمام الطلبة في لاس فيغاس: "أعتقد أننا سنرى تقدما ملحوظا خلال الشهرين المقبلين، أعتقد أن على الأقل ثلاث أو أربع دول سينضمون إلى (اتفاقية إبراهام)".

ووفقا لأوبراين، هناك عدد من الدول العربية المهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الشهر الماضي، وقد أعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات إبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أبا الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.



وهو أول اتفاقية تطبيع بين دولتين خليجيتين وإسرائيل، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.