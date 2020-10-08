ترامب: بايدن متورط في خيانة أمريكا مع أوباما وكلينتون

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان يجب عدم السماح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، تزامنا مع المناظرة التي أقيمت بين نائبه مايك بنس، والسيناتور، كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح الديمقراطي بايدن.

وقال ترامب إن "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أمريكا"، مشيرا إلى أن بايدن كان يعارض التخلص من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

Wow!!! NOW DO SOMETHING ABOUT THIS, THE BIGGEST OF ALL POLITICAL SCANDALS (IN HISTORY)!!! BIDEN, OBAMA AND CROOKED HILLARY LED THIS TREASONOUS PLOT!!! BIDEN SHOULDN’T BE ALLOWED TO RUN - GOT CAUGHT!!! https://t.co/hf7zjqZYQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

وحرص ترامب على الإشادة بأداء نائبه أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، مغردا "بنس يبلي بلاء حسنا في المناظرة مع هاريس"، واصفا الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

وعلى عكس المناظرة بين ترامب وبايدن التي شهدت فوضى وسبابا متبادلا، خرجت مناظرة بنس وهاريس بشكل أكثر تحضرا وهدوءا.

وتبادل نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية مرارا، عبارات الشكر والاحترام.