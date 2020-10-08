صحيفة: إدارة ترامب ستعلن عقوبات "ساحقة" على الاقتصاد الإيراني

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إعلان "عقوبات ساحقة" على إيران اليوم الخميس، رغم المخاوف الأوروبية بشأن الأوضاع الإنسانية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "واشنطن بوست"، قال ثلاثة مسؤولين مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي قررت فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني.

ويأتي القرار بمثابة التحدي للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب إنسانية مدمرة على بلد يعاني من فيروس كورونا وأزمة عملة.

وكشف المسؤولون أن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية.

ويقول المدافعون عن القرار، إن فرض المزيد من العزلة على التجارة الإيرانية يتماشى مع جهود إدارة ترامب الرامية إلى "سحق الاقتصاد الإيراني" لإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأوضح المؤيدون أن وزارة الخزانة يمكنها التخفيف من التداعيات الإنسانية من خلال إصدار خطابات للشركات تسمح بمبيعات معينة.