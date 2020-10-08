الولايات المتحدة تتسلم عنصرين من "البيتلز" لمحاكمتهم بتهمة قتل واحتجاز رهائن أمريكيين

تتسلم الولايات المتحدة الإرهابيين ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ اللذين نشآ في بريطانيا وجردا من جنسيتها، وكانا من بين مجموعة من أربعة أشخاص أطلق عليها رهائنها اسم "بيلتز"، ليحاكما بتهمة احتجاز رهائن وقتل صحفيين وعاملين في المجال الإنساني يحملون الجنسية الأمريكية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ألقت القوات الكردية في سوريا القبض على ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ في يناير/كانون الثاني 2018، وسلمتهما إلى القوات الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ونقل الثنائي المنضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وقال جون ديميرز مسؤول شؤون الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية إن ألكسندا أمون كوتي (36 عاما) والشافعي الشيخ (32 عاما) اللذين كانا محتجزين في العراق "سيصلان قريبا إلى الولايات المتحدة".

الولايات المتحدة تتسلم جهاديين يلقبان بـ"البيتلز" للمحاكمة بتهمة قتل واحتجاز رهائن أمريكيين https://t.co/twlhcTkxTa pic.twitter.com/Msp7cd8L80 — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) October 8, 2020

ويمثل الرجلان أمام قاض فيدرالي في ألكزندريا قرب واشنطن، وستوجه إليهما تهم احتجاز رهائن وقتل ضمن جماعة منظمة ودعم منظمة إرهابية.

وجاء في البيان الاتهامي الذي تبنته هيئة محلفين كبرى أنهما "كانا يتزعمان مجموعة وحشية مسؤولة عن احتجاز مواطنين أوروبيين وأمريكيين رهائن بين 2012 و2015".

يذكر أن مجموعة "بيتلز" اختطفت أجانب عدة وعمدت إلى تعذيبهم وقطع رؤوس بعضهم وصورت في كثير من الأحيان ذلك في أشرطة دعاية خلفت صدمة في أنحاء العالم.