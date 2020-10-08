جيش قره باغ يعلن استئناف العمليات العسكرية على خط التماس... فيديو

أعلن جيش دفاع جمهورية قره باغ، المعلنة من جانب واحد، استئناف العمليات العسكرية على خط التماس المباشر.

يريفان-سبوتنيك. وجاء في بيان تم نشره في صفحة جيش دفاع قره باغ على "فيسبوك": "في الوقت الحاضر، استؤنفت العمليات العسكرية على المحورين الشمالي والجنوبي (لخط التماس المباشر). ووما زالت وحدات جيش الدفاع تتمكن من إحكام سيطرتها على الموقف بثبات وإسكات نشاط العدو".

وأشار البيان، أيضا، إلى أن الوضع في منطقة النزاع ظل متوتراً خلال الليل بشكل مستقر، ولم تحصل تغييرات كبيرة في الموقف التكتيكي – التعبوي.

غير أن أعمال التراشق والقصف الصاروخي والمدفعي كانت مستمرة في بعض القطاعات.

ووفقا لوزارة الدفاع الأرمينية، قامت قوات قره باغ بصد هجوم شنته القوات المسلحة الأذربيجانية على المحور الجنوبي.

وبحسب السكرتيرة الصحفية للوزارة، شوشان ستيبانيان، حاولت القوات المسلحة الأذربيجانية صباح اليوم شن الهجوم على المحور الجنوبي، لكنها تراجعت بعد أن تكبدت خسائر بشرية – 20 قتيل وجريح، بالإضافة إلى ثلاثة قطع من المعدات العسكرية.