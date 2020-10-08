الداخلية البيلاروسية تضع المرشحة الرئاسية السابقة تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين

أكدت السكرتيرة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، أولغا تشيمودانوفا لـ "سبوتنيك"، أن المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا قد تم وضعها على قائمة المطلوبين في بيلاروسيا.

قالت السكرتيرة الصحفية لـ "سبوتنيك": "أؤكد أنه تم وضعها (تيخانوفسكايا) على قائمة المطلوبين على أراضي جمهورية بيلاروسيا".

ووضعت السلطات الروسية المختصة، يوم أمس الأربعاء، المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، على قائمة المطلوبين في روسيا.

وجاء في قاعدة البيانات لوزارة الشؤون الداخلية الروسية حول وضع تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين: "أسباب البحث: مطلوبون بموجب أحكام قانون العقوبات".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، غير أن المعارضة في بيلاروس اعتبرتها غير نزيهة ونتائجها مزورة. وتعتبر المعارضة أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.