بنغلاديش تسعى للحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال وزير الخارجية البنغلاديشي، أبو الكلام عبد المؤمن، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن حكومة بلاده اتصلت بالسلطات الروسية لطلب تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

في أغسطس/آب، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من وباء "كوفيد-19" وسمته "سبوتنيك_V"، طوره مركز أبحاث غامالي للكيمياء الكهربائية والتصنيع وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وقال الوزير: "نحن على اتصال مع روسيا. وفي هذا الصدد أرسلنا بالفعل طلبًا إلى نظيرنا الروسي يتمحور بالعرض لتلقي لقاح في أقرب فرصة".

وأضاف أن "سفارة بلاده في موسكو تنسق الموضوع مع السلطات الروسية، التي وعدت بأن تكون بنغلاديش على قائمة البلدان ذات الأولوية التي ستسلم اللقاح".