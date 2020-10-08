في خطوة جوابية... باكو تستدعي سفيرها لدى أثينا للتشاور على خلفية معارك قره باغ

استدعت أذربيجان سفيرها في اليونان للتشاور بسبب معلومات عن مشاركة مواطني هذا البلد في المعارك في قره باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الخميس.

باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "في إطار العدوان الجديد الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية على جمهورية أذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول من هذا العام، أبلغنا وزارة الخارجية اليونانية بمعلومات عن وصول مواطنين من أصل أرميني من دول أجنبية، بما فيها اليونان، إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية اليونانية تصريحات الحكومة الأذربيجانية بأنها غير مقبولة، بشأن السماح من جانب الدولة اليونانية فيما يتعلق بمحاولات تجنيد إرهابيين للمشاركة بالصراع في ناغورني قره باغ واستدعت السفير اليوناني لدى أذربيجان إلى أثينا للتشاور.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.