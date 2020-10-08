طائرة دون طيار تلقي قنبلة على مدينة ستيباناكيرت وسط إقليم قره باغ

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس أنه "في البداية، طارت الطائرة حول المركز لفترة طويلة بصوت مميز، وأطلق الجيش المحلي النار عليها وحاولوا إسقاطها. وبعد ذلك، دخلت الطائرة بدون طيار الهدف وأسقطت القنبلة. لا يزال المكان الذي وصلت إليه غير معروف".

في غضون ذلك، أكدت أرمينيا أن الخسائر، التي تكبدتها القوات المسلحة الأذربيجانية منذ بداية تصعيد النزاع على خط التماس المباشر في قره باغ قد تجاوزت أربعة آلاف شخص.

وأفاد المركز الإعلامي الأرميني المشترك لدى الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، في بيان بهذا الشأن نُشر على صفحة المركز في "فيسبوك" أن "قوات العدو بشكل عام قد فقدت 145 طائرة مسيرة و16 مروحية و17 طائرة و496 قطعة من المدرعات وأربعة قاذفات لهب ثقيلة. كما بلغ عدد خسائر العدو في القوة البشرية 4069 شخصًا".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.