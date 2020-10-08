نتنياهو يعرض اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين على مجلس الوزراء والكنيست للمصادقة

ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عرض اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على مجلس الوزراء والكنيست للمصادقة عليها الأسبوع المقبل.

القدس - سبوتنيك. قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، في بيان له: إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيطرح يوم الاثنين القادم اتفاقية السلام مع الإمارات على مجلس الوزراء والكنيست من أجل المصادقة عليها".

وكان نتنياهو قد توجه إلى واشنطن الشهر الماضي من أجل توقيع اتفاقيات التطبيع قبل المصادقة عليها، وهو ما أبقاها غير نافذة من الناحية الرسمية.