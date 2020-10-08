قائد البحرية في الحرس الثوري يحذر: أسطولنا مستعد لمواجهة الشيطان الأكبر أمريكا

قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري، إن الأسطول البحري هو اليوم في ذروة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الأعداء.

جاء ذلك خلال تصريحات تنكسيري، للتلفزيون الإيراني، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة يوم القوة البحرية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وتحدث تنكسيري، عن "بطولات "الشهيد نادر مهدوي" الذي أسر ثم مات مع عدد من كوادر حرس الثورة الإسلامية في مواجهة مع القوات الأمريكية في الخليج في 7 أكتوبر/ تشرين الاول عام 1987".

وقال "إن الأمريكيين كانوا يسعون لمرافقة السفن التجارية لدول بالمنطقة، وفي الوقت ذاته ضرب الأسطول التجاري والنفطي الإيراني في مياه الخليج الفارسي، إلا أن الشهيد مهدوي والشهداء الذين كانوا بإمرته خلقوا ملحمة خالدة".

وتابع قائد القوات البحرية أن "الأمريكيين تلقوا ضربة قوية من الشهيد مهدوي ورفاقه وكانوا يتحيون الفرص للتعويض عن ذلك لذا فقد هاجموا بعدد كبير من المروحيات مجموعة الزوارق الحربية الثلاثة للشهيد ورفاقه".

ولفت إلى منجزات القوة البحرية للحرس الثوري حول التركيب بين قدرات القوتين البحرية والجوية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.

وأكد "تلك الروح البطولية التي كانت لدى مهدوي هي الآن موجودة لدى أبناء الشعب الايراني في القوة البحرية للحرس الثوري"، مشيرا إلى أن "القوة القتالية العالية المتوفرة لدى القوة البحرية للحرس الثوري نابعة من القدرات الذاتية والاعتماد على روح الثقة بالنفس لدى أبناء البلاد".

وقال "إن القوة البحرية للحرس الثوري تعمل جنبا إلى جنب مع القوة البحرية للجيش بالتنسيق، والتعاون معا في الخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك بعيدا عن الحدود المائية والبرية للبلاد في مواجهة الشيطان الأكبر أمريكا المجرمة وجميع أعداء الثورة الإسلامية".