بولندا تستعد لفرض نظام الطوارئ في البلاد

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إمكانية تطبيق نظام الطوارئ في البلاد بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن مورافيكي، قوله :"إذا تصاعد الوضع، سيكون هناك حاجة إلى تشديد إجراءات الوقاية، لا نستبعد أي احتمال".

وأشار إلى أن بولندا لا يزال لديها ما يكفي من القوانين لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال أيضًا إن الحكومة البولندية قررت إعادة نظام فرض ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم، تسجيل 4280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما يعد رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بالفيروس.