تركيا تجري تدريبات عسكرية في بحر إيجة قبل يوم من تحركات يونانية

أصدرت تركيا إخطارا بحريا جديدا، اليوم الخميس، يفيد بإجراء قواتها البحرية تدريبات على الرماية في بحر إيجة.

أنطاكيا– سبوتنيك. ومن المقرر أن تمتد التدريبات من 26 إلى غاية 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحسب بيان نشرته إدارة الملاحة البحرية والهيدروغرافية وعلوم المحيط على موقعها الرسمي مساء الأربعاء.

ويأتي إعلان تركيا عن الإخطار البحري لإجراء تدريبات على الرماية بالتزامن مع إعلان اليونان إخطارا ملاحيا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي الشهر الماضي، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليونان بتسليح 18 جزيرة في بحر إيجه بشكل يتنافى مع القانون الدولي، مشيرا أن ذلك يصعد التوتر ويقوض الحوار.

وجاءت خطوة تركيا هذه عقب لقاء جرى بين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش منتدى باتيسلافا للأمن العالمي.

وأعلن جاويش أوغلو توصله إلى تفاهم مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس حول عقد محادثات استكشافية واجتماعات تتعلق بتدابير بناء الثقة بين البلدين في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تركيا ستقوم بتحديد موعد الاجتماعات التي تستضيفها.