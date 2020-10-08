منزل كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة

تعرض منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، في جزيرة ماديرا البرتغالية، للسرقة من قبل شخص مجهول.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح أمس الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين الأول، حيث اقتحم السارق منزل كريستيانو المكون من 7 طوابق، وقام بسرقة قميص يوفنتوس يحمل توقيع النجم البرتغالي، بالإضافة إلى مفقودات أخرى لم يتم تحديدها بعد.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادثة، وأظهرت كاميرات المراقبة، هوية السارق.

الجدير بالذكر أن القميص الخاص برونالدو مع يوفنتوس يقدر بـ 180 جنيه إسترليني أي ما يعادل 200 يورو.

وكان رونالدو يسكن في منزل ماديرا خلال فترة الحجر الصحي، وقت تفشي فيروس كورونا المستجد بين شهري مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، بصحبة أفراد عائلته، بعد أن قام بشرائه قبل 5 سنوات.

ويحتوي القصر على حمامي سباحة وملعب كرة قدم وصالة ألعاب رياضية "جيم".