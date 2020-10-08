وزير دفاع كوريا الجنوبية يكشف تفاصيل تقرير هام بشأن قتل مسؤول وحرق جثته

أعلن وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه-أوك، تلقيه تقريرا بشأن الموظف الذي قتل برصاص قوات كوريا الشمالية في المياه الكورية الشمالية، بالقرب من جزيرة يونبيونغ الحدودية في البحر الغربي.

وقال الوزير إن "التقرير يشير إلى عدم وجود احتمال لهروب الموظف الكوري الجنوبي بوزارة المحيطات ومصايد الأسماك إلى كوريا الشمالية في يوم اختفائه"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وأضاف أن التقرير الذي تلقاه يوم اختفاء الموظف المقتول لم يقصد نفي احتمال الهروب إلى الشمال، بل كان يقصد نفي احتمال عبور المياه الكورية الشمالية".

وأوضح الوزير خلال حديثه في التفتيش البرلماني على الوزارة، ردا على انتقادات النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، ها تيه-كيونغ، بأنه لم يطلب التعاون على الفور من الجانب الكوري الشمالي في يوم استلام التقرير عن اختفاء الموظف الحكومي، قائلا: "في يوم الاختفاء لم أستطع الحكم على أنه يهرب إلى الشمال".

وقال "تلقيت تقريرًا لأول مرة يوم الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول، يوم الاختفاء، وسألت طاقم العمل عما إذا كانت هناك إمكانية لذهاب الموظف الحكومي إلى الشمال، لكنهم قالوا إن احتمال هروب الموظف الحكومي إلى الشمال ضئيل أو منعدم".

وأكد أنه علم لاحقًا عبر المعلومات الاستخباراتية في يوم 22 سبتمبر، وهو اليوم التالي للاختفاء، أن الموظف الحكومي موجود في الجانب الشمالي.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أنها علمت يوم 22 سبتمبر، عبر المعلومات الاستخباراتية، أن الموظف الحكومي موجود في الجانب الشمالي، وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة يوم 24 سبتمبر عن التفاصيل المتعلقة بمحاولة الموظف الحكومي الهروب إلى الشمال بعد تحليل مختلف المعلومات الاستخبارية.