ترامب يتوقف عن تناول أدوية كورونا ويبقي على علاج واحد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف ترامب في مقابلة: "لقد توقفت، لم أعد آخذها. "أعتقد أنني لم أتناول أي شيء تقريبا. أعتقد أنني انتهيت من كل شيء تقريبا"، لكنه أكد أنه سيواصل تناول الستيرويد الموصوف لفترة أطول قليلا.

وتابع: "لديهم الستيرويد وليس من نوع الستيرويد الثقيل، وسيكون ذلك لفترة أطول قليلا. لكنني تقريبا لا أتناول أي شيء". وأكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالارتياح بعد العلاج الذي تلقاه.

يوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

وبالأمس، أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضح كونلي أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".