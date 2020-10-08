وزير الصحة الفرنسي يعلن تدهور الوضع الصحي في البلاد

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن تدهور الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى إدراج أربع مدن ضمن المناطق "الأشد خطورة" بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجوء إلى فرض قيود جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجلت البلاد أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالوباء بلغ 18746 حالة.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا أمس الأربعاء: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة.. ستكون هناك قيود جديدة".

ولوح ماكرون بفرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة تضاف إلى إجراءات تطبقها الحكومة، بالفعل مثل إجبار الحانات على الإغلاق في العاشرة مساء بالمدن الكبرى بما في ذلك العاصمة باريس.

يتبع...