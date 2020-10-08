خطوة جديدة من بايدن بعد انسحاب ترامب من المناظرة

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، إقدامه على خطوة جديدة، بعد انسحاب دونالد ترامب من مناظرته.

وقالت الحملة إن بايدن قرر أن يتلقى الأسئلة من الناخبين مباشرة خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب انسحابه من المناظرة الثانية، التي كان من المقرر إجراؤها عبر الانترنت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت كيت بيدينجفيلد، المتحدثة باسم حملة بايدن في بيان، أن الحملة تدعو إلى تغيير موعد المناظرة، بحسب وكالة "رويترز".

وصرحت بيدينجفيلد، أنه "في ظل رفض الرئيس المشاركة في مناظرة 15 أكتوبر الجاري، نأمل أن تؤجل لجنة المناظرات الرئاسية موعد مناظرة بايدن وترامب إلى 22 من أكتوبر، حتى لا يتسنى للرئيس تفادي المساءلة، ويجب أن تتاح للناخبين فرصة لطرح أسئلة على كلا المرشحين مباشرة".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار مرض "كوفيد-19" في ضوء إصابة الرئيس، وقال ترامب إنه في حالة جيدة تسمح له باستئناف التجمعات الانتخابية.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس بيزنس نيوز": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس ما تكون عليه المناظرة... تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة... هذا أمر سخيف ثم يقطعون عنك الصوت وقتما يريدون".

يمثل قرار ترامب أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتقدم بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكنها تظهر أيضا منافسة قوية في العديد من الولايات التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.