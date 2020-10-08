البنتاغون لـ"سبوتنيك": لا تعليق لدينا حول استخدام طائرات "إف 16" في أذربيجان

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، التعليق على التقارير المتعلقة بوجود طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16" في أذربيجان.

واشنطن- سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على هذه التقارير: "ليس لدي أي شيء لك بشأن ذلك".

يوم الأربعاء، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صورا عبر الأقمار الصناعية، بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت الصحيفة إنها أظهرت مقاتلتين على الأقل من طراز "إف 16" منتشرين في مطار جانجا الدولي في أذربيجان.

وقال التقرير إن الطائرات كانت تديرها على الأرجح القوات الجوية التركية. وقالت أرمينيا وجمهورية أرتساخ المعلنة من جانب واحد، والتي تسيطر على معظم أجزاء ناغورني قره باغ ، إن أذربيجان شنت هجوما على المنطقة الانفصالية، وأعلنت الأحكام العرفية والتعبئة.

دعت معظم الدول، بما في ذلك روسيا، الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية وتسوية خلافاتهم عبر الحوار. ومع ذلك، تعهدت تركيا بدعم أذربيجان بكل الوسائل اللازمة.

من جانبه نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، يوم الأحد، المزاعم التي تتحدث عن استخدام طائرات "إف 16" تركية في الصراع حول قره باغ.