أمريكا تفرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

واشنطن- سبوتنيك. وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان: "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر بنكا إيرانيا كبيرا يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي".

وأضاف الوزير الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

يتبع...