ظريف: العقوبات الأمريكية تستهدف "نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية"

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تستهدف ما تبقى لدى إيران "من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء" في ظل جائحة، من خلال فرض عقوبات جديدة.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء... لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية".

Amid Covid19 pandemic, U.S. regime wants to blow up our remaining channels to pay for food & medicine.



Iranians WILL survive this latest of cruelties.



But conspiring to starve a population is a crime against humanity. Culprits & enablers—who block our money—WILL face justice. pic.twitter.com/n0fnXPNik8 — Javad Zarif (@JZarif) October 8, 2020

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان: "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر بنكا إيرانيا كبيرا يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي".

وأضاف الوزير الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

وأشار بين الوزارة إلى أن "أولئك الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف 45 يوما، قد يصبحوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".