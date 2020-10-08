سر التعافي السريع لترامب... كبير أطباء الأمراض المعدية في أمريكا يوضح

فسر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، السبب وراء تحسن حالة الرئيس دونالد ترامب سريعا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي في مقابلة مع تلفزيون "إم إس إن بي سي"، إن تحسن حالة الرئيس يرجع على الأرجح إلى العلاج التجريبي الذي أجرته شركة "ريغينيرون"، الذي تلقى فيه أجساما مضادة لمكافحة المرض، مضيفا: "هناك فرصة جيدة بشكل معقول لأن ذلك العلاج جعله في الواقع أفضل بكثير".

وأضاف أن جائحة "كوفيد -19"، التي أودت بحياة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة ومليون شخص إجمالا على مستوى العالم، هي أخطر بكثير من الأنفلونزا الموسمية.

وجاء هذا التعليق الأخير ردا على سؤال حول تغريدة الرئيس ترامب التي قارن فيها المرض بالأنفلونزا الموسمية، والتي حذرت "تويتر" بشأنها وحذفها موقع "فيسبوك" بعد ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

وتابع: "لديهم الستيرويد وليس من نوع الستيرويد الثقيل، وسيكون ذلك لفترة أطول قليلا. لكنني تقريبا لا أتناول أي شيء". وأكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالارتياح بعد العلاج الذي تلقاه.

يوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.