وزارة الدفاع: القوات المسلحة الأرمينية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أرمينيا

،قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إن القوات المسلحة الأرمينية دمرت سبع طائرات مسيرة في سماء أرمينيا، اليوم الخميس.

وكتبت ستيبانيان على فيسبوك: "في الفترة من الساعة 19.30 إلى الساعة 21.20 بالتوقيت المحلي، فوق منطقة فاردينيس في أرمينيا، تم إسقاط سبع طائرات معادية دون طيار".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.