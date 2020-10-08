إثيوبيا تستخدم سلاح "العربية" للدفاع عن سد النهضة

وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، رسالة إلى الإعلاميين الناطقين باللغة العربية ممن يتناولون ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير مع الجمهور العربي.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، وخلال اجتماع واسع النطاق، عُقد أمس، مع الإعلاميين الإثيوبيين الذين يتناولون ملف سد النهضة باللغة العربية، أشادت الوزارة بدورهم في توضيح موقف أديس أبابا.

وأوضحت الوكالة، أن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الأنشطة الجارية وإبراز الأجندات المواتية للتغطية الإعلامية المتعلقة بسد النهضة بشكل أفضل.

وأشاد المتحدث باسم الوزارة، السفير دينا مفتي، بالإعلاميين لإيصالهم موقف إثيوبيا عن سد النهضة للجمهور العربي. وأضاف أن أعمال الإعلاميين ستكون أكثر تأثيرا إذا استكشفوا القضايا المتعلقة بالسد من وجهات نظر مختلفة.

وقال مفتي إنه يجب أن تركز التقارير العربية عن السد أيضا على المشاركات والأنشطة بين الأفراد، والمتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة، بين إثيوبيا والشرق الأوسط والدول العربية.

من جانبه قال السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تيكلي ريكي، الثلاثاء، إن المفاوضات بين بلاده وبين مصر لم تفشل، مضيفا: "لا يزال بإمكان الدول الثلاث التفاوض وإبرام الصفقة دون مشاركة أطراف أخرى. ما زلنا متفائلين بمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".