رئيس صربيا يكشف عن حزمة استثمار سخية من الاتحاد الأوروبي لغرب البلقان

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 28 مليار يورو (33 مليار دولار) في غرب البلقان خلال السنوات السبع المقبلة.

بلغراد- سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، استقبل فوتشيتش المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي. وبحسب فوتشيتش، ركز الطرفان على الخطة الاقتصادية والاستثمارية للكتلة في غرب البلقان.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع فارهيلي: "نحن كمنطقة سوف نتلقى ما يقرب من 8 مليارات يورو في شكل منح و 20 مليار أخرى من خلال مشاريع مختلفة".

وحدد فوتشيتش أن الكتلة ستقدم هذه المساعدة للمنطقة على مدى السنوات السبع المقبلة. وأشار الزعيم الصربي إلى أنه ممتن للغاية لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لاستثمارهم "مثل هذه الأموال الكبيرة" في المنطقة.

في بداية الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، عبد الله هوتي، وقعا في واشنطن، اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين بلغراد وبريشتينا.