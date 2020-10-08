"أكمل مسار علاج كورونا"... طبيب البيت الأبيض يكشف موعد عودة ترامب إلى العمل

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

Dr. Conley says he anticipates that President Trump can have a "safe return to public engagements" Saturday. pic.twitter.com/68rUNHE2oO — Breaking News (@BreakingNews) October 8, 2020

وأضاف ترامب في مقابلة: "لقد توقفت، لم أعد آخذها. "أعتقد أنني لم أتناول أي شيء تقريبا. أعتقد أنني انتهيت من كل شيء تقريبا"، لكنه أكد أنه سيواصل تناول الستيرويد الموصوف لفترة أطول قليلا".

يوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

وبالأمس، أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضح كونلي أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".