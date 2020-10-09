رئيس قيرغيزستان يعرب عن استعداده إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

أعرب الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف عن أستعداده لإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين عملوا قبل الأزمة لإضفاء الشرعية على تعيين أعضاء جدد.

بشكيك - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن جننبيكوف، قوله "من الضروري إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين عملوا قبل الأزمة، الأمر الذي سيخلق الأساس القانوني لتعيينات جديدة".

يشار إلى أنه لإضفاء الشرعية على تعيين رئيس وزراء جديد وأعضاء الحكومة، هناك ضرورة إلى مرسوم برلماني ومرسوم رئاسي".

وبحسب المكتب الصحفي، أبدى جننبيكوف استعداده لتوقيع المراسيم ذات الصلة وإنه ينتظر قرارات مجلس النواب.

وشدد الرئيس على أنه "لكي يقوم البرلمانيون بواجباتهم، يجب على وكالات تطبيق القانون ضمان سلامة النواب في "جوغوركو كينيش".

هذا وأعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، غولنارا جوراباييفا، يوم الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بأغلبية اثني عشر صوتا وذلك على خلفية الاحتجاجات.

وأعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت، كما دعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيرا إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية.

وقال جينبيكوف، إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي ولاية برلمانية. وتجمع يوم الاثنين الماضي في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثان على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية.

وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزبا لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.