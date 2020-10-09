رئيس قرغيزستان يعرب عن استعداده للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة

قال رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف اليوم الجمعة إنه مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة لإنهاء فراغ السلطة في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى.

وفي وقت سابق، أعرب جينبيكوف عن استعداده إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين عملوا قبل الأزمة لإضفاء الشرعية على تعيين أعضاء جدد.

ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن جننبيكوف، قوله "من الضروري إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين عملوا قبل الأزمة، الأمر الذي سيخلق الأساس القانوني لتعيينات جديدة".

وأعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت، كما دعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيرا إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية.

وقال جينبيكوف، إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي ولاية برلمانية. وتجمع يوم الاثنين الماضي في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثان على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية.

وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزبا لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.