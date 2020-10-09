الصين تنضم رسميا إلى مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات الوقاية من كوفيد-19

أعلنت الصين اليوم الجمعة انضمامها رسميا إلى مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح بذلك أكبر اقتصاد يدعم المبادرة حتى اليوم.

بكين - سبوتنيك. ووفقا لرويترز، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في بيان إن الصين تمتلك الكثير من قدرات تصنيع لقاح كوفيد-19 وستعطي الأولوية لإمداد الدول النامية عندما تتوفر اللقاحات.

وتهدف مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.