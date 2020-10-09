وزير المالية البريطاني: الناس قلقون من الأشهر القادمة

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إنه يعلم أن الكثير من الناس قلقون بشأن الأشهر المقبلة، وذلك في تعليقات أعقبت مجموعة مخيبة للآمال من أرقام النمو الاقتصادي لشهر أغسطس/ آب.

وذكر سوناك في بيان "تظهر أرقام اليوم أن اقتصادنا نما لأربعة أشهر متتالية، لكنني أعلم أن الكثير من الناس قلقون بشأن شهور الشتاء المقبلة"، مضيفًا أن هدفه كان حماية أكبر عدد ممكن من الوظائف.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعا في أغسطس، مما أدى إلى انتكاسة انتعاشه من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث كان معظم النمو يعود إلى برنامج دعم المطاعم الحكومي.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، أمس الخميس، إن الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة سجل في الفصل الثالث تراجعا بما بين 7 و10 بالمئة عن مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بايلي، في ندوة عبر الانترنت، "نعتقد أنه في الفصل الثالث، وفي المعدل، سيكون نشاط الاقتصاد على الأرجح دون مستويات ما قبل كوفيد، بما يتراوح بين 7 و10 بالمئة"، مضيفا أنه "من الواضح أن هذا الرقم أفضل بكثير مما شهدناه في فصل الربيع".