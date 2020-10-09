رئيس قيرغيزيستان يوقع مرسوما بقبول استقالة رئيس الوزراء

وقال المتحدث باسم الخدمة الصحفية للرئاسة إن: "رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بموجبه ... أعفى كوباتبيك بورونوف من مهامه كرئيس لوزراء جمهورية قيرغيزستان".

وأضاف، إن "المرسوم دخل حيز التنفيذ من لحظة التوقيع، وجاء بعد أن قدم كوباتبيك طلبا بالاستقالة". © Sputnik . Mikhail Klimentiev رئيس قيرغيزستان يعرب عن استعداده إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

اندلعت يوم الاثنين احتجاجات حاشدة في قرغيزستان احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول. وبعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استولى أنصار أحزاب المعارضة الذين لم يصلوا إلى البرلمان على مبنى البرلمان الذي يضم إدارة الرئاسة. وأصيب أكثر من ألف شخص في الاشتباكات ومات واحد. استقال رئيس الوزراء القرغيزي كوباتبك بورونوف. الرئيس سورونباي جينبيكوف، وفقا لسكرتيره الصحفي، موجود في بيشكيك و"يسيطر على الوضع". وقد دعا المعارضة مرارًا إلى الحوار، لكن حتى الآن لم تجر أي مفاوضات رسمية.

أنشأ قادة أحزاب المعارضة مجلسا تنسيقيا لحكم البلاد ورشحوا صادر زابروف المعارض الذي أطلق سراحه، رئيسا للوزراء.